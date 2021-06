Endy Miyem dans le meilleur cinq de l'EuroBasket, Sonja Vasić MVP

Cette distinction personnelle n'effacera pas ses larmes. Battue en finale du championnat d'Europe avec les Bleues, Endy Miyem a été élue dans le cinq majeur de l'EuroBasket féminin. La capitaine de l'équipe de France tournait à 15,4 points à 51,9% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 1,2 passe décisive pour 15 d'évaluation en 25 minutes sur la compétition.

Julie Allemand (Allemagne), Emma Meesseman (Belgique), Jonquel Jones (Bosnie-Herzégovine) et Sonja Vasić (Serbie) ont également été élues dans l'équipe type du tournoi. Sans surprise, c'est l'actuelle poste 3 de l'USK Prague (passée par le Tango Bourges Basket) qui a été désignée MVP de la compétition.

Your #EuroBasketWomen 2021 @TISSOT MVP:



The one and only Sonja Vasic pic.twitter.com/dTxKsgZ6jJ