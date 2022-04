Équipe de France U17 : 18 joueurs convoqués pour un stage de préparation et d'évaluation

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette génération 2005 est plus que prometteuse. Médaillés d'argent en 2018 face à Team USA, les U17 masculins de Bernard Faure ont rendez-vous à Malaga en Espagne pour disputer la Coupe du Monde U17 (du 2 au 10 juillet). Opposés à la Serbie, au Canada et à une équipe de la zone Océanie / Asie, les Français tenteront de faire aussi bien que leurs prédescesseurs en 2018.

Avec un Illan Pietrus qui s'affirme à la mène et qui rentre dans la rotation de la SIG Strasbourg, un duo Killian Malwaya et Zaccharie Risacher qui ont joué leur premières minutes en Euroleague avec l'ASVEL, Le sélectionneur Bernard Faure peut être ambitieux alors que d'autres joueurs sont attendus comme Pacôme Dadiet et Mohammed Diawara du Paris Basket, Alexandre Sarr pensionnaire du team Overtime aux États-Unis ou encore Noah Panda :

« Certains joueurs ont progressé depuis l’an dernier mais la Coupe du Monde U17 est une marche nettement plus haute. Nos cadres ont engrangé de l’expérience et ils devront tous mettre cela au service du groupe. Le parcours sera difficile et plusieurs autres nations seront ambitieuses, notamment les États-Unis qui sont invaincus en U17 depuis la création de la compétition. Nous aurons une première poule compliquée avec la Serbie et le Canada. Il faudra être prêt le premier jour, c’est pourquoi, dès le premier stage, nous allons nous attacher à construire une équipe avec un objectif commun ».

La liste complète :

Poste 1 : LAMART Elidja (Cholet Basket), PIÉTRUS Illan (SIG Strasbourg) et PICHARD Théo (PFBB - Orléans Loiret Basket).

Poste 2 : Killian Malwaya (ASVEL), FIBLEUIL Ilane (PFBB - US Bures-sur-Yvette) et DADIET Pacôme

Poste 3 : DIAWARA Mohammed (Paris Basketball), PENDA Noah (PFBB - Levallois SCB), RISACHER Zaccharie (ASVEL) et WIBAUT François (ASVEL).

Poste 4 : L'ETANG Amaël (Cholet Basket), LOGUE Maxim (PFBB - ASVEL) et SALAÜN Tidjane (Cholet Basket).

Poste 5 : JACQUES Wilson (PFBB - ASC Denain Voltaire), MAJSTOROVIC Patar (BC Gries Oberhoffen), SARR Alexandre (Team Overtime - USA) et TRAORÉ Djiguiba (Cholet Basket).