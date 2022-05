Équipe de France U17 féminines : 18 joueuses convoquées pour un stage de préparation et d’évaluation

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Comme les garçons, les U17 féminines se réuniront en stage en vue de la Coupe Du Monde qui se déroulera à Debrecen en Hongrie. Vainqueures de la poule A de l’Euro Challenger U16 en 2021 (5 victoires en 5 rencontres), les joueuses de Vincent Bourdeau tenteront de rester sur la même dynamique alors qu'elles seront opposées à l'Argentine, la Slovénie et une équipe asiatique.

Pour Vincent Bourdeau, sélectionneur de cette équipe, l'objectif est de capitaliser sur une base de joueuses déjà présentes et d'y apporter des joueuses en complément afin de trouver la recette parfaite :

« Pour cette fenêtre, les objectifs sont à différents niveaux. Le premier est de pouvoir évaluer de nouvelles joueuses que nous n’avions pas vues durant un an afin de voir leur évolution et leur complémentarité par rapport au profil de l’équipe. a-t-il déclaré sur le site de la fédération. Le deuxième est de retrouver des repères collectifs en partant de l’ossature qui a fait l’Euro Challenger l’année dernière. La base est assez solide mais il va falloir retrouver des automatismes. Nous allons également travailler notre assise défensive qui est notre carence à l’heure actuelle. Enfin, nous devrons trouver une cohésion de groupe afin de pouvoir se projeter du mieux possible sur la Coupe du Monde. Concernant ce groupe de 18 joueuses, il s’appuie principalement sur les filles que nous avions l’année dernière. Nous avons essayé d’y associer des joueuses complémentaires et ayant des profils que nous n’avions pas. Je pense par exemple à Yloann Matima et Lélia Lesueur qui auront une carte à jouer ».

La liste complète :

Poste 1 : CLEANTE Tea (PFBB - Dunkerque/Saint-Malo), FERRE Jade (CJM Bourges Basket) et SALAHY Inès (PFBB - AS Horboug-Wihr).

Poste 2 : ABRAHAM Charlotte (Villeneuve d'Ascq ESB), ANGLOMA Nell (PFBB - Evreux Athletic club), DURSUS Marine (PFBB - SIG Strasbourg), MATIMA Yloann (US Le Poinçonnet)

Poste 3 : LESUEUR Lélia (USO Mondeville Basket), MOREL Fleur (PFBB - Champagne Basket Féminin), OUNOUNOU Margot (UF Angers Basket 49) et SAULNIER Ysaline (PFBB - Pays Voironnais Basket Club).

Poste 4 : DJOKO Léa (Basket Club Lattes-Montpellier), FIMBO Lina (USO Mondeville Basket) et KANE Adja (PFBB - USM Olivet).

Poste 5 : MALONGA Dominique (FC Lyon ASVEL Féminin), MARCQ Maéva (CJM Bourges Basket), NDIAYE Mariama (PFBS - AS Tournefeuille) et SAID Ramouna (FC Lyon ASVEL Féminin).