Équipe de France U19 masculine : Une liste de 25 joueurs pour la Coupe du Monde

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset et Lilian Bordron

Après une année 2020 de pause, à cause de la COVID-19, les compétitions internationales jeunes vont reprendre cette année. Après avoir conduit la génération 2000 à un podium mondial, Frédéric Crapez et ses assistants (le coach des Espoirs choletais Régis Boissié, le CTS Azzedine Labouize et le coach des Espoirs orléanais Romain Zwicky) vont tenter de rééditer la même performance début juillet en Lettonie.

Pour cela, ils ont effectué une présélection de 25 joueurs. Une présélection composée des joueurs "stars" de la génération 2002 (Strazel, Begarin, Magassa, Batcho, Diabaté et Ouedraogo) et de joueurs montants qui deviennent très impactant en Espoirs. Seule surprise, l'absence du futur joueur de Tennessee Quentin Diboundje, poste 2/3 très athlétique et bon shooteur.

Voici la liste communiquée par la Fédération française de basketball :

Meneurs :

Matthew Strazel (1,83 m, ASVEL / Jeep ELITE)

Jayson Tchicamboud (1,95 m, Strasbourg / Jeep ELITE)

Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, Monaco / Jeep ELITE)

Vincent Amsellem (1,92 m, Antibes / Pro B)

Kezza Giffa (1,86 m, Metropolitans 92 / Espoirs)

Lucas Beaufort (1,93 m, Strabourg / Espoirs)

Arrières :

Ibrahim Magassa (1,98 m, Séville / Liga Endesa)

Juhann Begarin (1,96 m, Paris / Pro B)

Louis Lesmond (1,92 m, Notre Dame / High School)

Lucas Ugolin (1,96 m, Nancy / Pro B)

Corentin Falcoz (1,96 m, JL Bourg / Espoirs)

Krisley Castard (1,94 m, Gravelines-Dunkerque / Espoirs)

Ailiers :

Fabien Damase (2,00 m, Gravelines-Dunkerque / Espoirs)

Guillaume Eyango (2,02 m, Nantes / Pro B)

Maxime Galin (2,02 m, Elan Chalon / Espoirs)

Marc-Olivier Lasserre (2,00 m, Elan Béarnais / Espoirs)

Kevin Marsillon-Noleo (2,01 m, Cholet / Espoirs)

Ailiers-forts :

Moussa Diabaté (2,08 m, IMG Academy / High School)

Clément Frisch (2,02 m, Strasbourg / Espoirs)

Nathan Pineau (2,04 m, Champagne Basket / Espoirs)

Pivots :