Euro Challengers U16 : Face à l'Allemagne, la France poursuit son sans-faute

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Et de 4 ! L'Équipe de France féminine U16 continue son parcours sans fausse note (Bulgarie, Finlande, Grèce) à Helsinki, dans cet European Challengers. La victime du jour, l'Allemagne, n'a pas résisté bien longtemps et s'est inclinée 77-51. Comme à chaque fois, les joueuses de Vincent Bourdeau ont fait l'écart dès les 20 premières minutes. Après un premier quart-temps légèrement en faveur des Françaises (16-11), Dominique Malonga (13 points à la pause, 19 au final plus 10 rebonds en 23 minutes) et ses coéquipières ont dominé le 2e acte 27-12 (43-23, 20e).

La suite ? Les Bleuettes ont contrôlé pour s'imposer 77-51. La jeune intérieure de l'ASVEL a été supplée par Téa Cleante (notre photo) avec ses 12 points à 5/9 aux tirs, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 13 d'évaluation en 24 minutes. Mais aussi par Inès Salahy et ses 9 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions pour 16 d'évaluation en 16 minutes.

Dernier match pour les U16 de l'Équipe de France, demain, à 14h30, face à la Lettonie. Assurées de terminer en tête de son groupe, elle jouera pour l'honneur.

Statistiques de la rencontre