Euro Challengers U16 : La France sans problème face à la Grèce

ÉQUIPE DE FRANCE

Les Bleuettes poursuivent leur sans-faute dans cet European Challengers à Helsinki. Après avoir battu la Bulgarie et la Finlande, l'Équipe de France féminine U16 n'a pas fait de détail face à la Grèce et s'impose 82-43. D'entrée de jeu, les Françaises ont fait la différence en passant un 33-13. Par la suite, elles ont remporté chaque quart-temps, limitant même les Grecques à 6 points dans le 3e acte. Toutes les joueuses sont rentrées en jeu.

Comme depuis le début de la compétition, la prospect de l'ASVEL LDLC, Dominique Malonga, se distingue. Elle a inscrit 23 points à 10/16 aux tirs, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 20 minutes. Inès Salahy s'est fendu de 13 points à 5/9 aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions pour 22 d'évaluation et un ratio +/- de +36.

Cette 3e victoire en 3 matchs rapproche encore un peu plus les Bleuettes de la qualification à la Coupe du Monde U17 en 2022 qui se déroulera en Hongrie.

Statistiques de la rencontre