Evan Fournier : "Les JO ? Selon moi, c'est mort"

Crédit photo : Sébastien Meunier

La langue de bois et Evan Fournier, ça fait deux. Dans le jargon journalistique, il est ce qu'on appelle "un bon client". Pas seulement parce qu'il dit ce qu'il pense, mais aussi parce qu'il a un avis tranché sur de nombreux sujets. Et pas forcément en lien direct avec le basket. Interrogé par L'Equipe, l'arrière du Magic d'Orlando (NBA) est notamment revenu sur l'agressivité envers son ami et compatriote Rudy Gobert

"C'est typiquement le truc où on va blâmer l'étranger. Il est européen, donc il a ramené le virus ?! Alors qu'on ne sait pas. Qui dit que ce n'est pas Donovan Mitchell (coéquipier de Gobert, testé positif par la suite) qui l'a contaminé ? L'environnement est malsain, pas aidé par tout ce que raconte Donald Trump. La blague avec les micros, c'était une plaisanterie à un moment où personne n'avait pris conscience de l'ampleur du truc. C'est facile de le pointer du doigt a posteriori. J'aurais pu faire la même blague. C'était de la dérision par rapport aux premières mesures prises par la NBA. Il fallait une distance avec les journalistes. Sauf que certains voyagent à côté de nous dans l'avion, dans le car. Rudy, lui, est passé de patient zéro à celui qui a sauvé l'Amérique dans un autre article. On dit tout et n'importe quoi..."

Le membre du cinq idéal de la Coupe du Monde 2019 ne croit pas que la saison NBA va se terminer, ni même que les Jeux olympiques de Tokyo vont se tenir à la date prévue.