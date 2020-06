Evan Fournier craint de ne pas pouvoir participer aux JO de Tokyo en 2021

Reprise de la compétition, valeur du titre qui sera décerné : dans une interview accordée à la First Team, Evan Fournier donne son avis sur le retour de la saison NBA (le 31 juillet), à laquelle il participera avec la franchise d'Orlando. Le leader des Bleus s'inquiète aussi du décalage du calendrier et du risque que la saison NBA 2020/21 empiète sur les JO de Tokyo, prévus cette année mais décalés à l'été 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19.

"Si on commence une saison normale en décembre, on va finir en juillet: les JO, ça passe à la trappe", s'alarme l'arrière du Magic. "C'est le truc qui me fait flipper. Ça me prend le chou parce que je me prends une carotte en 2016 (non sélectionné pour Rio), en 2012 je me fais drafté, 2020 il y a le virus... À croire qu'il y a un truc. On fait du basket pour vivre des grands moments, là c'est les Jeux olympiques... avec une nouvelle équipe, l'année dernière on a créé un groupe (médaillé de bronze à la Coupe du monde) alors ne pas jouer cette année et de peut-être manquer ça l'année prochaine, je serai blessé."