Evan Fournier répond à Jean-Michel Blanquer dans une tribune : "Féliciter nos athlètes tous les quatre ans n'est plus suffisant"

A la fin des Jeux olympiques de Tokyo, le Ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer a bien entendu félicité les équipes de France de sport collectif de salle. Il a également profité d'un article d'un journal suisse, Le Temps, pour souligner l'impact des cours d'éducation physique et sportive à l'école dans ces résultats. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les sportifs de haut-niveau...

Et en première ligne les basketteurs. Evan Fournier, basketteur de haut-niveau et lui même fils de sportifs de haut-niveau professeurs d'EPS, a ainsi pris la plume pour rédiger une tribune diffusée par Le Huffington Post. Il explique que les cours d'EPS n'ont malheureusement rien à voir dans les excellents résultats des équipes de France cet été :

"Le cheminement intellectuel insinuant qu’il s’agit d’une stratégie de l’éducation nationale pour former les champions de demain me parait simpliste. Cela révèle au contraire d’une inégalité dans l’accès au sport entre les établissements disposants de moyens, et ceux se trouvant dans des situations plus compliquées. Car tout le monde ne pratique pas de basket, de handball ou de volley à l’école. Et ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket, pour devenir le sportif que je suis aujourd’hui."

Par ailleurs, il propose son aide pour trouver des solutions, notamment en lui présentant les avantages que peut présenter à ce niveau le système américain.

"Monsieur le ministre, je suis conscient de la complexité que représente chaque réforme, et de la charge de travail qui est la vôtre, mais le sport attend depuis trop longtemps d’être considéré à sa juste valeur dans nos collèges, lycées et universités. Féliciter nos athlètes tous les quatre ans n’est plus suffisant, aidons-les plutôt à se révéler dès le plus jeune âge. Je suis prêt, monsieur le ministre, à vous accueillir à New York durant la saison pour poursuivre cet échange. Cela serait pour vous l’occasion de rencontrer vos homologues américains et de constater par vous-même que le sport peut occuper une place plus importante dans le système éducatif."