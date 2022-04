Evan Fournier sera bien à l'Euro 2022

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Comme toujours, Evan Fournier (2,01 m, 29 ans) n'a pas prévu de faire l'impasse sur une compétition internationale. L'arrière de l'équipe de France masculine a confirmé à Fred Katz de The Athletic qu'il participerait à l'EuroBasket 2022, du 1er au 18 septembre en Allemagne.

La génération 92 aux commandes ?

Evan Fournier sera très certainement le leader des Bleus et le joueur le plus expérimenté de la sélection, avec potentiellement un autre membre de la génération 92, Rudy Gobert. Si ce dernier avait la bonne idée d'imiter l'arrière de New York Knicks - qui vient de terminer sa saison NBA -, les deux joueurs seraient alors aux commandes de la sélection puique Nando De Colo (génération 87) et Nicolas Batum (88) ont annoncé leur forfait pour cette compétition. De quoi décrocher une médaille d'or, alors que ces derniers ont déjà remporté l'Euro 2013 en Slovénie ?