Fabien Causeur ne dit pas non à un retour en équipe de France

De passage en France avec le Real Madrid la semaine passée, pour affronter l'ASVEL en EuroLeague, l'arrière français Fabien Causeur a répondu aux questions de l'émission Buzzer sur RMC Sport. Le Breton qui a prolongé jusqu'en 2022 au Real Madrid avoue vouloir y terminer sa carrière.

S'il a été vu en équipe de France en début de carrière (à la Coupe du Monde 2010 puis lors des Jeux olympiques 2012), l'ancien joueur du Havre et Cholet n'a plus pris part à de compétitions internationales depuis. La faute aux blessures mais également à son choix l'été dernier de se reposer, surtout mentalement.

"Cet été (2019), je l'ai dédié à la récupération, à faire un break. C'est pour ça que j'avais dit non à l'équipe de France premièrement, j'avais vraiment besoin de ce break, couper complètement... Partir avec ma femme, ma famille, on est parti presque un mois. Tout ce temps-là, j'ai fait en sorte de rester en forme, de faire de la muscu, aller courrir, faire attention à l'alimentation. A mon âge il faut faire attention. Mais j'avais besoin psychologiquement complètement du basket. On a tellement de matchs pendant une saison, c'est tellement difficile d'enchaîner. On a vu sur les deux dernières qu'il y a eu beaucoup de grosses blessures."