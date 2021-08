Face à Israël, les Bleuets chutent pour la deuxième fois de suite

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Alors qu'une réaction était attendue après un revers logique face à l'Estonie, l'Équipe de France U18 s'est inclinée face au pays hôte, l'Israël (89-83). Malgré une belle entame et une première petite longueur d'avance sur panier accrobatique avec la faute au buzzer de Sidy Cissoko (14 points, 4 rebonds, 3 passes décisives pour 18 d'évaluation en 22 minutes), très en vue en début de partie (13-21, 10e), les Bleuets ont vu leur avance fondre comme neige grâce à l'insolente réussite de Ron Zipper auteur de 31 points dont 7/11 à 3-points sur l'ensemble du match (25-24, 12e).

Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité (38-38). Jamais bien loin, grâce à l'abattage de l'ailier de l'INSEP Rayan Rupert (18 points), les Israëliens faisaient toutefois la course en tête (51-49, 25e ; 66-61, 30e). Difficile à contenir, la traction arrière Gol-Levin (28 points en tout) semer le doute dans les esprits des tricolores au bord de la rupture après des efforts défensifs remarquables mais pas récompensés (73-66, 33e). Le money time était des plus serrés grâce à Rupert, Sidy Cissoko (14 points) et Daryl Doualla (14 points) qui ne voulaient pas rendre les armes (82-81, 38e). Devant leur public, la formation israélienne parvenait à faire la différence face à cette Équipe de France composée exclusivement de U17 pour rappel. Victoire 89-83 de l'État hébreu.

Prochain match, l'avant-derniez, samedi à 17 heures face à la Lituanie.

