FIBA ​​3x3 : Aucune compétition officielle avant août 2020 minimum

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB 3X3

Pour poursuivre sa logique de suspendre la totalité des compétitions, la FIBA a annoncé une nouvelle série de mesures concernant la saison FIBA 3x3 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, aucune compétition officielle de 3x3 n'aura lieu avant le mois d'août minimum.

En découle alors l'annulation de certains événements parmi lesquels quatre épreuves du World Tour (Prague, Lausanne, Los Angeles, Nanjing), la FIBA 3x3 U23 Nations League, les qualifications aux différentes Coupes de Zone et les coupes de zone U17. D'autres événements ont été reportés à 2021, comme les deux tournois de qualification olympique qui coïncident avec le report des Jeux Olympiques de Tokyo.

Malgré cela, une grande majorité des compétitions est toujours en cours pour se jouer lors des deux derniers trimestres de l'année 2020. La FIBA est déterminée à faire reprendre le basket 3x3 et continue de planifier la suite et fin de l'année 2020 ainsi que janvier 2021 si besoin. Les décisions continueront d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et de nouvelles mises à jour sont susceptibles de tomber dans les semaines à venir.