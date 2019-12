Florent Piétrus : "La retraite, c'est totalement exclu"

A bientôt 39 ans, Florent Piétrus reste en activité. L'ancien international français n'a pas prévu de prendre sa retraite de joueur. Il garde la forme en attendant un appel d'un club pour une offre intéressante. Il a donné de ses nouvelles à Sport24.

Pas question pour lui d'envisager prendre sa retraire de joueur.

A 39 ans, il doit tout de même se projeter sur quelques années et envisager son après-carrière de joueur. Il n'est pas fixé encore mais a quelques idées.

"Je pense qu’un rôle de directeur sportif me conviendrait très bien. C’est un projet qui me tiendrait vraiment à cœur car je veux rester dans le sport. En plus, je pense être quelqu’un qui sait fédérer une équipe. Entraîneur, non en revanche. Pendant vingt ans, j’ai connu une vie instable, à partir tous les week-ends et là, j’ai envie de stabilité. Or, coach, c’est trop aléatoire. Du jour au lendemain, tu peux te faire virer. Sinon, il y a consultant qui me plait bien car je peux partager mon expérience. J’ai pris plaisir à le faire cet été lors de la Coupe du monde."