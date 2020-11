France, Espagne, Lituanie, Serbie : Les joueurs NBA absents de la prochaine fenêtre internationale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Lors de l'annonce de la sélection française pour affronter la Grande-Bretagne le 27 novembre et l'Allemagne le 29 à Pau dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2022, il subsistait un mince espoir de voir plusieurs NBA renforcer l'équipe nationale. Mais dans L'Equipe ce vendredi, le manager général du Team France Basket Patrick Beesley a refermé cette porte-là.

"Pour nous, c'est réglé. Les joueurs sont en train, déjà, de repartir aux Etats-Unis. On avait dit que l'on pourrait modifier la liste si on avait un message rapide de la NBA. Cela n'a pas été le cas. Avec une reprise le 1er décembre, il paraît impossible que les joueurs NBA soient en sélection la semaine précédente."

Les autres sélections nationales sont confrontées au même problème et Mindaugas Špokas, secrétaire général de la Fédération lituanienne de basketball (LKF), a déclaré sur Basketnews.it qu'il était "peu probable" de voir la Lituanie aligner ses intérieurs Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas alors qu'ils avaient été sélectionnés pour ses matchs du 27 et 29 novembre. La Serbie a également révélé sa liste, privée de joueurs NBA et EuroLeague, et l'Espagne s'apprête à faire de même selon As.

La présaison de la saison NBA 2020/21 devrait démarrer le 1er décembre. Pour des questions d'assurance, la NBA n'a pas répondu favorablement à la demande des fédérations nationales de libérer ses joueurs pour les matchs de cette prochaine fenêtre internationale.