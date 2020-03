Freddy Fauthoux dément tout contact avec la FFBB mais avoue être intéressé par le poste de sélectionneur

Le contrat de Vincent Collet avec la Fédération française de basketball touche à sa fin après les Jeux olympiques de Tokyo (si elles ont bien lieu). Pour la première fois depuis 2008, il est sérieusement envisagé qu'un nouveau coach prenne sa place. Plusieurs sources nous ont indiqué que Frédéric Fauthoux est en position de favori. Ce que l'intéressé dément catégoriquement dans Le Parisien ce samedi.

Car le Landais avoue être intéressé par le poste.

"Qui ne rêverait pas d'occuper ce poste? Chaque entraîneur tente d'accéder au plus haut niveau possible et il n'y a rien de plus haut que l'équipe de France. Alors oui je suis intéressé."