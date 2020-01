Géraldine Robert met fin à sa carrière de joueuse et prend des responsabilités dans le basket gabonais

LFB

Crédit photo : Nice Cavigal

A 39 ans, Géraldine Robert a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle. Elle est retournée au Gabon où elle a pris le poste de Coordinateur Nationale du Championnat Scolaire et Universitaire du pays.

L’histoire de ma vie est liée à ces jeux.

Je suis fière, et déterminée à mettre mon expérience et mon expertise au service de la jeunesse, et du sport gabonais.

La tâche s’annonce difficile, mais pas impossible.

La tâche s'annonce difficile, mais pas impossible.

Nous allons y arriver, mais ensemble!#GYR #CSU #Gabon — Geraldine Robert (@gegepog) December 30, 2019

L'internationale française (3 sélections), arrivée à Besançon en 1998 depuis son Gabon natal, est passée par la NF2 (alors la troisième division) en 1998/99 et le championnat britannique (de 2003 à 2005) avant d'atterrir en LFB, à Strasbourg, en 2005. Après une grosse saison individuelle chez la lanterne rouge du championnat, elle a rejoint Villeneuve d'Ascq dont elle est devenue l'une des joueuses clés jusqu'en 2009. Après deux saisons en Italie et une en Pologne, la mère de Maydden Nnah-Ndong (1,95 m, 19 ans), espoir de l'Elan Béarnais, est revenue en France, signant à Lattes-Montpellier. MVP française de la saison 2012/13 de LFB et championne de France avec le BLMA en 2014, elle a effectué son retour à Villeneuve d'Ascq dans la foulée, remportant l'EuroCup 2015 et atteignant la finale de cette même compétition en 2016. Elle a repris le chemin du BLMA en 2016, s'inclinant en finale des playoffs face... à Villeneuve d'Ascq. Après deux dernières saisons partagées entre Nice, Lyon et Charleville-Mézières, cette petite intérieure (1,84 m) très intense et athlétique a donc décidé de tourner la page de sa carrière de joueuse pour voguer à de nouvelles occupations.