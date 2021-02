Gilles Thomas nommé Directeur du Pôle France, avec Jean-Aimé Toupane comme assistant

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tahar Assed-Liégeon ayant été promu Directeur du Pôle Formation de la Fédération Française de Basketball (FFBB), la FFBB a nommé un nouveau Directeur du Pôle France BasketBall Yvan Mainini (PFBB). Il s'agit de Gilles Thomas (64 ans). Adjoint à la Direction Technique Nationale depuis 2007, cet ancien international de baseball "intervenait jusqu’à présent sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau y compris après leur sortie du Pôle" explique la FFBB.

Il sera assisté par Jean-Aimé Toupane (63 ans) qui, en plus de ses fonctions d'entraîneur/coach de l'équipe U18 du Pôle France et de l'équipe de France U20 masculine, a été nommé Directeur Sportif du Pôle France. Il est le plus médaillé des entraîneurs de l'histoire du basketball français en compétition jeunes avec cinq médailles (argent à l'Euro U20 2009, or à l'Euro U20 2010, bronze à l'Euro U20 2011, argent à l'Euro U20 2012, bronze à l'Euro U20 2017).