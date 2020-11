Grande-Bretagne : Un groupe de 14 à Pau, sans Ovie Soko

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Avec 24 joueurs pré-sectionnés au départ, la Grande-Bretagne a effectué un écrémage de son effectif pour le déplacement à Pau. Pour les rencontres cruciales de vendredi (contre la France) et dimanche (contre le Monténégro) pour la qualification à l’EuroBasket 2022 dans un groupe G où toutes les équipes pointent à une victoire et une défaite, plusieurs joueurs de LNB participeront à la partie. Le co-capitaine Myles Hesson (Elan Chalon) sera accompagné de Dwayne Lautier-Ogunleye (Poitiers) et de Akwasi Yeboah (Saint-Quentin). A noter que Ovie Soko (Le Mans), joueur cadre de la sélection, n’est pas du voyage.

Le groupe des 14 de la Grande-Bretagne :

Dan Clark (Real Canoe, Espagne)

Ashley Hamilton (Plymouth Raiders, GB)

Myles Hesson (Elan Chalon, France)

Cameron Hildreth (Worthing Thunder, GB)

Dwayne Lautier-Ogunleye (Poitiers, France)

Ben Mockford

Luke Nelson (Gottingen, Allemagne)

Teddy Okereafor (Bristol Flyers, GB)

Gabe Olaseni (Buyukcekmece, Turquie)

Rex Pflueger (Newcastle Eagles, GB)

Tarik Phillip (Hapoel Jerusalem, Israel)

Kareem Queeley (Burgos, Espagne)

Conner Washington (Leicester Riders, GB)

Akwasi Yeboah, (Saint-Quentin, France)

France - Grande-Bretagne, c’est ce vendredi, à 18h00, à suivre sur Canal+ décalé.

Crédit photo : FIBA