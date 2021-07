Guerschon Yabusele a participé à la séance d'entraînement des Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Guerschon Yabusele devrait pouvoir tenir sa place mercredi lors du deuxième de l'équipe de France masculine face à la République tchèque (14h). Affecté par deux coups reçus lors de la victoire des Bleus face aux États-Unis, à un genou et l'autre à un oeil, le nouvel intérieur du Real Madrid a passé des examens qui n'ont révélé aucune lésion sérieuse, selon des informations données par la Fédération française au quotidien l'Equipe. Il a même pu participer à la séance d'entraînement organisée ce lundi 26 juillet.

Auteur d'un match plein d'abnégation et de vaillance (6 points et 4 rebonds), l'ancien Villeurbannais était sorti en première mi-temps après avoir été victime d'un coup au genou droit après un step-out sur une défense d'un pick and roll. Revenu en seconde mi-temps, il s'est montré décisif en captant un rebond offensif, puis en adressant une passe décisive à Evan Fournier à une minute du terme (76-74). Quelques secondes plus tard, Bam Adebayo lui a porté un coup involontaire à un oeil. Allongé sur le sol, il s'est ensuite relevé, soutenu par le staff des Bleus, pour quitter le parquet.

Incertitudes sur les présences d'Albicy et Ntilikina face à la République tchèque

Absents de la rencontre face aux Etats-Unis, les deux meneurs des Bleus, Andrew Albicy et Frank Ntilikina ont été ménagés par le staff tricolore. Aucune information n'a filtré quant à la nature de leurs blessures, même si les Bleus évoquent des gênes musculaires. Le meneur des Knicks était déjà absent lors du dernier match de préparation face au Japon. Une déchirure musculaire serait même en cause, et son retour pourrait ne pas avoir lieu avant les quarts de finale selon nos informations. Quand à Albicy, il s'est échauffé avant la rencontre ce dimanche.