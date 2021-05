Guerschon Yabusele est prêt pour les JO : "Je me donnerai à 200% en attaque et en défense"

Guerschon Yabusele (1,98 m, 25 ans) va connaitre sa première grande compétition internationale puisqu'il a été sélectionné par Vincent Collet pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo. Sur le site Internet de l'équipe de France, l'ailier-fort livre son ressenti et de son état d'esprit à l'approche de l'échéance.

Très bon cette saison, il se montre redoutable d'efficacité en Jeep ELITE avec 14,3 points à 60,8% de réussite aux tirs accompagnés de 4 rebonds, 1,3 passe décisive et 1 interception pour une évaluation de 14,8 en 23 minutes de jeu. Le vainqueur de la Coupe de France 2021 compte élever son niveau de jeu pour briller au plus haut-niveau international.

Pour lui, cette sélection est un cap, une récompense de son travail acharné. Il y a 3-4 ans, il n'avait pas sa place avec les Boston Celtics qui l'avait drafté en 2016 et enchaînait les allers-retours en G-League.

"On peut clairement dire que je reviens de loin. Mon petit séjour aux États-Unis a été compliqué. J'avais moins de temps de jeu, moins de visibilité, c’était dur de trouver un contrat derrière. Il y a eu la Chine, le Covid-19 donc c’était trois ou quatre années très compliquées. J'en suis sorti plus mature, plus grand. J’ai commencé à voir ce que je voulais et j’ai joué tous les matches comme si c’était les derniers. Je dis toujours que le cercle qui m’entoure, c’est à dire la famille et mes amis ont eu un rôle très important. Ils m’ont conseillé, m’ont aidé à aller mieux quand c’était plus dur, à garder la tête haute, à toujours viser plus loin. Ça me motive et quand je me retrouve seul dans des situations difficiles comme en Chine, je garde la motivation, je continue à m'entraîner énormément."