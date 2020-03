Histoire : "Les Braqueuses" réalisent le hold-up contre les Tchèques en quart des JO 2012

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

La campagne olympique de l'équipe de France féminine reste dans l'histoire du basketball français. Souvent secouées, les joueuses de Pierre Vincent se sont appuyées sur leur collectif mais aussi une exceptionnelleCéline Dumerc pour se sortir de situations compliquées.

30 points lors du dernier quart-temps

En quart de finale, les Bleues ont été menées par la République tchèque (-13 à 12 minutes de la fin) avant de remonter et de coiffer sur le poteau une nation phare du basketball féminin, pour s'imposer 71-68 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques) avec 23 points (à 10/15 aux tirs) de "Caps" et 14 d'Endy Miyem. De quoi atteindre les demi-finales olympiques, plus faciles, face à la Russie.

Pour voir ou revoir le quart de finale, c'est ci-dessous :

