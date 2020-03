Histoire : France - Espagne, la finale de l'EuroBasket Féminin 1993

ÉQUIPE DE FRANCE

Avant le XXIe siècle et ses six d'Euro finales en 18 ans, l'équipe de France féminine a atteint trois fois la finale d'un EuroBasket. En 1999 en Pologne, deux ans avant son premier titre continental. Mais aussi en 1970 aux Pays-Bas et en 1993 en Italie. C'est de cette dernière finale dont il est question ce dimanche...

Comme certains l'ont réclamé, nous ne donneront pas le résultat AU-DESSUS de la vidéo mais EN-DESSOUS. On vous partage simplement la composition du groupe de Pierre Besson pour l'Euro :

4 - Amy Cisse

5 - Barbara Weistroffer

6 - Corinne Esquirol

7 - Katia Foucade

8 - Yannick Souvré

9 - Odile Nathalie Santaniello

10 - Carole Force

11 - Stéphanie Vivenot

12 - Paoliné Ekambi

13 - Isabelle Fijalkowski

14 - Martine Campi

15 - Laétitia Moussard

Après avoir sorti l'équipe hôte en demi-finale 56 à 54, la sélection de Paul Besson a butté face à sa future rivale, l'Espagne, en finale (63-53). Devant à la mi-temps (30-27), l'équipe d'Odile Santaniello (16 points) et Yannick Souvré (9 points) a été débordée par la suite. Isabelle Fijalkowski (6 points) et Paoline Ekambi (2 points) ne sont pas parvenues à peser offensivement comme elles l'auraient voulu.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre. Pour voir la rencontre, c'est ci-dessus donc.

Les matchs historiques, à voir ou revoir :