Histoire : France - Russie, pour une place en demi-finale de l'Euro 2003

Quelle a été la meilleure équipe de France de l'histoire ? Celle de 2013, championne d'Europe ? Ou celle de 2011, finaliste contre une immense Espagne (Navarro, Rubio, les frères Gasol, Fernandez, un énorme Ibaka en finale), avec Rudy Gobert ? Ou celle de 2019, avec la nouvelle génération ? Le débat promet... mais il convient de ne pas oublier des générations passées. Celle de 2005, médaillée de bronze à l'Euro en Serbie pour la dernière de Rigaudeau. Celle de 2000 bien sûr, médaille d'argent lors des Jeux olympiques de Sydney.

La première équipe de France avec quatre joueurs NBA

Mais n'oublions pas l'entre-deux, celle de 2003, avec des membres de l'épopée australienne (Laurent Foirest, Cyril Julian, Moustapha Sonko, Makan Dioumassi...) plus les nouveaux visages (Tony Parker, Boris Diaw, Ronny Turiaf, Florent Piétrus...) ainsi que les pionniers français en NBA (Jérôme Moïso et Tariq Abdul-Wahad), sans oublier Alain Digbeu (qui sortait d'une saison au Real Madrid) et Thierry Rupert (après une grosse saison à Paris).

Invaincue (90 points marqué en moyenne pour seulement 70 encaissés) avant les quarts de finale, l'équipe de France faisait face à la Russie du trio Andreï Kirilenko (22 ans) - Sergueï Monya (20 ans) - Viktor Khryapa (21 ans). Une qualification en demi-finale et c'était un grand pas en avant pour la qualification aux Jeux olympiques d'Athènes.

On vous laisse voir le match et on parle du résultat EN-DESSOUS de la vidéo :

Ce match restera comme un succès. Comme en 1999, à l'Euro en France, les Bleus atteignent le dernier carré et confirment la nouvelle dimension du basketball français à l'échelle internationale. Seulement, la suite a été plus tragique dans la Globe Arena de Stockholm. En demi-finale, les joueurs d'Alain Weisz ont laissé échappé d'un rien la finale contre les futurs champions d'Europe lituaniens. Puis lors de la petite finale, cela a été la désillusion avec une défaite contre l'Italie qui a privé les Français de l'Olympiade 2004. Cliquez-ici pour accéder aux statistiques du quart de finale France - Russie.

