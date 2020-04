Histoire : La finale de l'Euro 2009 entre la France et la Russie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

On l'a cherché longtemps, sans succès, la Fédération française de basketball (FFBB) l'a retrouvé pour vous : la finale de l'EuroBasket 2009, remporté par l'équipe de France féminine à Riga en Lettonie. Les Bleues de Pierre Vincent ont tout gagné dans cette édition, malgré de nombreux matchs qui se sont joués à une ou deux possessions. Au bout, elles ont remporté la deuxième médaille d'or de l'histoire du basketball français.

Voici ci-dessous la finale contre la Russie de Becky Hammon (9 points à 4/14 aux tirs). Sandrine Gruda (13 points et 7 rebonds) et ses coéquipières ont largement mené avant de résister au retour de Stepanova (13 points) & co.

Le match est à voir ou revoir ci-dessous. Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre.

Les matchs historiques, à voir ou revoir :