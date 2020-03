Histoire : La finale de l'Euro 2013, quand Alba Torrens prive les Bleues d'un titre à domicile

ÉQUIPE DE FRANCE

Après un EuroBasket 2009 gagné, une médaille de bronze à l'édition 2011 et surtout une énorme campagne olympique en 2012 (argent), l'équipe de France féminine arrive en 2013 avec le vent en poupe. Le grand public s'est laissé séduire par les Bleues de Céline Dumerc lors de l'épopée londonienne. Les inconditionnels du basketball français rêvent qu'un titre à domicile permettent à la discipline de continuer de s'installer dans l'univers médiatique national...

Pour cela, rien ne vaut une grande finale à domicile contre l'Espagne, la sélection rivale. Mais portée par une excellente Alba Torrens (21 points à 4/6 à 3-points), les Ibériques ont dominé la partie (12-21 après un quart-temps). Le retour de la formation de Pierre Vincent et les efforts de Sandrine Gruda (25 points à 11/16 aux tirs) n'ont pas payé... Le dernier tir de la carrière de joueuse d'Edwige Lawson-Wade n'est pas rentré et l'équipe de France a donc du se contenter de l'argent (cliquez-ici pour accéder aux statistiques). Comme en 2015, 2017 et 2019, les deux dernières fois après une défaite finale face à... l'Espagne !

Voici la rencontre dans son intégralité :

