Histoire : Le 29 septembre 2000, le jour où les Bleus atteignent la finale olympique

Crédit photo : Archives FIBA

Après avoir vu ou revu le quart de finale des Jeux olympiques 2000 contre le Canada, voici la demi-finale de ce tournoi face à la sélection locale de l'Australie. Un match maîtrisé (victoire 76-52, statistiques à consulter en cliquant-ici) par Laurent Sciarra (16 points à 6/9 aux tirs et 7 passes décisives), Frédéric Weis (11 points à 5/6 et 9 rebonds en 27 minutes) face à Luc Longley (8 points à 4/6 et 3 rebonds en 22 minutes) et devant plus de 14 000 spectateurs à Sydney qui a permis à l'équipe de France masculine d'atteindre la finale olympique pour la deuxième fois de son histoire.

Le match est à voir ci-dessous :

