Histoire : Le quart de finale des JO de Sydney entre la France et le Canada

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Steve Nash

On s'attaque à un monument de l'histoire du basketball français cette semaine avec les matchs de l'équipe de France masculine lors des Jeux olympiques 2000 de Sydney, qui ont vu la France terminer à la deuxième place.

On démarre avec le quart de finale du tournoi olympique entre les Bleus de Laurent Sciarra (17 points) et Antoine Rigaudeau (15) et le Canada de Steve Nash (10 points à 4/12 aux tirs, 8 passes décisives et 9 balles perdues en 37 minutes). Ce dernier a été bien embêté par Makan Dioumassi et a terminé la partie en larmes une fois que les joueurs de Jean-Pierre de Vincenzi ont validé leur victoire (68-63, cliquez-ici pour accéder au boxscore), accédant ainsi au dernier carré. Une belle performance puisque le Canada avait battu l'Espagne et surtout la Yougoslavie en phase de poule.

Voici le match :

Les matchs historiques, à voir ou revoir :