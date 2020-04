Histoire : Quand les Bleus brisent le rêve espagnol

ÉQUIPE DE FRANCE

La magnifique génération espagnole a gagné beaucoup et souvent. Mais elle a raté deux choses : une médaille d'or olympique et un titre à domicile. A l'Euro 2007, J.R. Holden les a privé d'un premier titre européen. En 2014, plus expérimentée, elle a été surprise par l'équipe de France masculine (pourtant privée de Tony Parker et Nando De Colo) qu'elle avait largement battu (88-64) en poule quelques jours plus tôt.

Portés par un audacieux Thomas Heurtel (13 points à 4/7 aux tirs dont 1/3 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation en moins de 23 minutes), un Boris Diaw très présent (15 points à 6/12, 5 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes) et surtout un Rudy Gobert (5 points à 2/4, 13 rebonds et 1 contre en 23 minutes) qui a fait son acte de naissance au très haut-niveau en limitant l'impact de Pau Gasol, les Bleus se sont imposés 65 à 52 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques) pour se qualifier en demi-finale.

