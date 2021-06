Howard et Lessort libérés, Cornelie et Hoard appelés pour démarrer la préparation des Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'équipe de France masculine s'est réunie à l'INSEP ce mercredi 23 juin afin de démarrer sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Si Nicolas Batum et Axel Toupane, en pleine finale de conférence en playoffs NBA, sont absents, c'est aussi le cas pour Rudy Gobert et Timothé Luwawu-Cabarrot, qui viennent juste de terminer leur demi-finale et "ont obtenu quelques jours de repos supplémentaires", annonce la Fédération française de basketball (FFBB).

Celle-ci explique aussi que trois joueurs vont devoir s'absenter quelques jours pour rendre visite à leur nouveau club afin de passer la visite médicale : Moustapha Fall (Olympiakos Le Pirée), Guerschon Yabusele et Thomas Heurtel (Real Madrid). A propos de ce dernier, qui est blessé à une jambe et à ce jour incertain pour les JO, la FFBB n'a pas fait de communication.

En revanche, tous deux "suppléants", Mathias Lessort et William Howard sont libérés. Le pivot de l'AS Monaco "s’est entretenu avec le staff et a exprimé son souhait de quitter le groupe ce jeudi pour des raisons personnelles et familiales. Le staff a donc donné son accord pour qu’il rejoigne sa famille au plus vite." Quant à l'ailier de l'ASVEL, blessé au mollet il n'est "pas apte à reprendre immédiatement les entraînements." Jusqu'ici partenaires d'entraînement, Jaylen Hoard et Petr Cornelie les remplacent sur la liste des suppléants.

Les Bleus vont démarrer les entraînements collectifs dès ce vendredi à Pau.



Jaylen Hoard et Petr Cornelie, au premier plan, étaient déjà avec l'équipe de France à l'INSEP (photo : FFBB)