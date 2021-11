Hugo Benitez et Ismaël Kamagate, « deux joueurs à potentiel pour l'avenir »

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Elles peuvent être assujetties à de nombreuses critiques mais les fenêtres internationales ont au moins le mérite de permettre à de nouveaux talents de faire partie de l'escouade tricolore. Brillants avec la JL Bourg et le Paris Basketball, le meneur Hugo Benitez et l'intérieur Ismaël Kamagaté sont venus garnir les rangs tricolores, avec l'intime espoir de connaître leur première sélection. Une grande première pour le Catalan, un retour pour le Parisien.

« La porte reste ouverte, le Team France Basket permet d’élargir notre base, on a la chance de s’appuyer sur un basket français qui produit régulièrement de jeunes talents, expliquait le sélectionneur Vincent Collet, en milieu de semaine. L’idée est de leur faire toucher du doigt le niveau international et pourquoi pas les intégrer sur le long terme. 2024 est en ligne de mire mais c’est encore loin. »

Hugo Benitez et Ismaël Kamagate présents à Pa avec les Bleus et recompensés de leur bon début de saison en Betclic ÉLITE (photo : Julien Bacot / FFBB)

« Déjà sensibles à leurs performances depuis le début de saison »

Initialement invités en qualité de partenaires d'entraînement, Hugo Benitez et Ismaël Kamagate se sont entraînés toute la semaine avec les tricolores, avant d'être remerciés au moment de partir en Hongrie.

« Si on les a fait venir, c'est qu'on considère que ce sont des prospects, des joueurs à potentiel pour l'avenir, poursuit-il. Les circonstances accélèrent peut-être le processus mais on était déjà sensibles à leurs performances depuis le début de saison. Je les considère comme des potentiels qui peuvent intégrer le groupe, dans cette fenêtre puis les suivantes. »

Formé à la bonne école de Pierre Murtin, le cadet de la fratrie Benitez (Quentin, le grand frère, joue à la Saint-Charles Charenton en NM3 alors qu'Élian, né en 2003, est à la mène des Espoirs de la JL) impressionne par sa maturité. En difficulté en ce début de saison, la formation de l'Ain peut véritablement s'appuyer sur Hugo Benitez, en relai d'Axel Julien à la mène (6,7 points à 44 % de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 3,3 passes décisives pour 8,9 d'évaluation en 22 minutes en championnat).

Hugo Benitez, face à Axel Julien, son coéquipier à la JL Bourg (photo : Julien Bacot /FFBB)

« Que ce soit sur ou en dehors du parquet, il a une maturité incroyable, confirmait Alexandre Chassang à la mi-octobre. On n'a clairement pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de 20 ans. Il est vraiment impressionnant. » Membre d'une génération 2001 très riche en talents à la mène, il a connu sa première campagne tricolore l'été dernier avec les U20, avec Ismaël Kamagate.

Ismaël Kamagate avait « étonné et bluffé » lors de la prépa pour Tokyo

Comme le petit protégé de Laurent Legname, le poste 5 parisien a confirmé, après une préparation aux JO de Tokyo 2020 où il avait « étonné et bluffé » le staff tricolore de par « sa capacité d'apprentissage et ce qu'il faisait sur le terrain », dixit Vincent Collet.

Dorénavant détenteur du record de contres en LNB, Ismaël Kamagaté réalise des débuts en Betclic ÉLITE à la hauteur des attentes (10,9 points à 68,5% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 1,8 contre pour 14,9 d'évaluation en 26 minutes). « On sent un joueur avec une certaine assurance qui domine dans la raquette sur ce qu’il sait faire», résume Ruddy Nelhomme, sous le charme du pivot longiligne. S'il ne se sont pas envolés pour Kaposvar où la France affronte la Hongrie ce lundi (18 h), les deux compères poursuivent leur ascension vers les sommets...