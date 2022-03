Hugo Benitez raconte sa première sélection avec les Bleus : "C’était juste un match de basket"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Parfois, il y a des concours de circonstances qu’on accueille les bras ouverts. C’est le cas d’Hugo Benitez, initialement partenaire d’entraînement des Bleus, qui a profité de la défection de David Michineau pour étrenner les couleurs tricolores pour la première fois de sa carrière. Une suite logique pour le meneur bressan de 21 ans habitué à franchir les étapes plus vite que les autres.

« Encore aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre ce que ça symbolise »

« Je devais partir directement après le match de Dijon avec mes parents à Perpignan pour deux jours de repos, rembobine l’intéressé. Mais Yann (Barbitch, le GM adjoint des Bleus) me dit que je vais au Portugal juste après le speech de Vincent Collet dans le vestiaire. Dix secondes après, Vincent vient me voir et me dire que j’allais connaître ma première sélection avec les Bleus. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre ce que ça symbolise. Je sais que c’est fou mais pour moi, c’était juste un match de basket. Ça me rappelait mes débuts avec Bourg lorsque je rentrais à la fin, quand j’étais encore Espoirs et que je faisais le banc des pros. »

La centaine de messages qui ont influé sur ses réseaux sociaux au soir de l’annonce de sa première sélection l’a forcément aidé à réaliser ce qu’il allait advenir. « Quand j’ai gagné des titres en U18 ou même depuis que je suis pro, les gens m’ont félicité mais ce n’était pas dans ces proportions, souligne-t-il. Des amis en primaires qui ne suivent pas forcément le basket m’ont félicité car l’équipe de France, ça parle. Quand je leur dis que je suis en Betclic ÉLITE à Bourg-en-Bresse, c’est très bien mais les gens ne comprennent pas forcément. »

Hugo Benitez était initialement partenaire d'entraînement avant de profiter de la blessure de David Michineau.

(photo : Hervé Bellenger / IS / FFBB)

Mais il a fallu attendre un peu plus longtemps que prévu avant d’arborer son n°66, en référence aux Pyrénées-Orientales, il a fait son apparition à 33 secondes du terme. Malgré quelques cafouillages avec le ballon, il a tout de même réussi à délivrer une passe décisive à Isaïa Cordinier. « Heureusement que je suis rentré quand même car j’aurais été dégoûté d’aller là-bas et de ne pas avoir ma 1re sélection, sourit-il. J’étais juste content, je n’ai pas trop pensé à ce que j’ai fait sur le terrain. Ce n’est pas que ça m’était égal mais le simple fait de rentrer est une consécration. »

Même les petits bizutages n’ont pas ébranlé sa joie. Avec les autres rookies, il a dû chanter un joyeux anniversaire à Jacques Cachemire, l’ancien international français, qui a d’ailleurs procédé à la traditionnelle remise des maillots. « Et il y a aussi le principe des sélections en équipe de France, glisse Hugo Benitez. Les plus capés ont quelques passe-droits. Si quelqu’un est devant toi pour les soins ou pour prendre l’ascenseur et que tu as plus de sélections, tu lui dis “sélection” et il passe devant toi et tu n’as rien à dire. Louis Labeyrie aimait bien arriver et dire "Hugo, tu sors, je passe devant toi." C’était drôle ! »

« Je pense tout le temps à Pierre Murtin mais encore plus quand je suis en équipe de France »

Formé à l’école des meneurs de la Jeunesse laïque, Hugo Benitez avait forcément une pensée pour Pierre Murtin, l’un des meilleurs formateurs français décédé le 31 décembre 2020 avec qui il a remporté le titre de champions de France U18 en 2019. C’est d’ailleurs avec une colombe de la paix et l’abréviation « P. M. », dont on comprend facilement la signification, qu’il a célébré sa sélection en story Instagram, quelques minutes après le match. Hormis une apparition tardive en U20 et avec les U18 français en 3x3, il n’a jamais reçu les honneurs des équipes de France jeune. « Dès que je suis arrivé à Bourg, Pierre s’est toujours battu pour que j’aille faire au moins les pré-sélections. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour moi. Je pense tout le temps à lui mais encore plus quand je suis en équipe de France. » S’il ne se projette pas sur la fenêtre de juillet, il a emmagasiné une bien belle expérience. Une première avant une longue série ? On aurait tendance à l’oublier mais il n’a que 21 ans, rappelons-le.

Avec son n° 66 sur les épaules, Hugo Benitez a connu sa première sélection en Bleus).

(photo : FIBA)