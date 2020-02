Ian Mahinmi clarifie sa position : "Je suis disponible pour l'équipe de France"

ÉQUIPE DE FRANCE

Auteur de belles performances cette saison avec Washington D.C. (7,9 points à 50,6% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,3 contre en 22 minutes), Ian Mahinmi (2,11 m, 33 ans) pourrait donner un sérieux coup de main à l'équipe de France masculine. Mais jusqu'ici, on pensait la carrière internationale du Normand terminée. En 2017, celui avait déclaré que le "wagon était passé". Avec regret dans la mesure où il n'avait pris part qu'à deux campagnes avec les Bleus, à l'Euro 2009 et aux championnats du Monde 2010. Mais lors d'un entretien accordé à L'Equipe mardi soir, le dirigeant du Rouen Métropole Basket dit rester disponible, si besoin, pour les Jeux olympiques de Tokyo. En toute humilité.

"Je suis disponible pour l'équipe de France. Je ne prétends pas mériter d'aller aux JO, mais compte tenu des malentendus qui ont pu exister dans le passé, je voulais clarifier ma position. Si j'ai la chance d'être appelé à batailler pour une place dans l'équipe, si on estime que je peux apporter, bien sûr que je viendrai."

Joueur de devoir, solide en défense et doté d'une bonne lecture de jeu, Ian Mahinmi est surtout un vétéran très apprécié pour son état d'esprit. Son expérience (11 saisons NBA, un titre en 2011 et 8 campagnes de playoffs) pourrait être bénéfique pour le groupe France.

En plus du trio du Mondial 2019 (Rudy Gobert - Vincent Poirier - Mathias Lessort), le staff aura d'autres options pour le poste 5 avec Moustapha Fall qui revient bien mais aussi Ian Mahinmi.