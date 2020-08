Il y a six ans, la génération 1998 était sacrée championne d'Europe U16

ÉQUIPE DE FRANCE

Ils sont en Jeep ÉLITE / Pro B, en NBA et même en équipe de France. « Ils », ce sont les membres de la fabuleuse génération 1998 - double championne d'Europe U16 et U18. Le 21 août 2014, la bande de Killian Tillie et Bathiste Tchouaffe remportait son premier sacre continental, dix ans après celui de leurs aînés.

Bernard Faure : « Certaines équipes lâchaient en se disant que ce n’était pas la peine de lâcher de la gomme contre nous »

Ultra-dominateurs sur le tournoi et ce malgré une préparation compliquée, les Français avaient fait forte impression. + 54 face au Danemark, +39 face à la Russie et +38 contre la Pologne, ils n'avaient pas fait le travail qu'à moitié. « Nous étions dans une bulle, sans réfléchir à ce que l’adversaire pensait de nous, se remémore Bernard Faure pour la FFBB. Certaines équipes lâchaient en se disant que ce n’était pas la peine de lâcher de la gomme contre nous. Et moi parfois je disais aux gars : stop, arrêtez le pressing… Ils étaient tellement enthousiastes. Ce qui m’a le plus marqué ce sont les coaches adversaires venus nous dire : qu’est-ce que vous avez travaillé, vous étiez injouables pendant la compétition. »

45 d'évaluation en finale : Killian Tillie monumental

En finale aussi, les coéquipiers d'un Bathiste Tchouaffe - élu dans le cinq du tournoi - n'avaient guère laissé d'espoir à leur adversaire (victoire 78-53 face à la Lettonie). Avec un Killian Tillie en mode MVP (25 points et 18 rebonds pour 45 d'évaluation), il ne pouvait rien arriver à cette équipe de France.

Le groupe France :

Timothé Vergiat

Bathiste Tchouaffe

Adam Mokoka

Killian Tillie

Nathan Mepandy

Yves Pons

Frank Ntilikina

Jules Rambaut

Hugo Blanc

Quentin Goulmy

Digué Diawara

Abdoulaye Ndoye

MVP du championnat d'Europe U16 en août 2014, Killian Tillie rêve aujourd'hui de NBA (photo : FIBA)