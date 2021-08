Iliana Rupert : "À aucun moment, on n’a douté"

ÉQUIPE DE FRANCE

Elles partagent le point commun d'avoir disputé leur premier tournoi olympique. Gabby Williams, Marine Fauthoux et Iliana Rupert ont su parfaitement s'intéger en équipe de France. Après la petite finale remportée par les Bleues (91-76), elles ont souhaité mettre en avant les ressources mentales de ce collectif, meurtri à l'issue de la demi-finale contre le Japon, selon des propos rapportés par l'Equipe.

Gabby Williams, arrière des Bleues: "On est passées par tous les sentiments entre le match contre l'Espagne (en quart, 67-64) et celui contre le Japon (en demie, 71-87). Finir avec la médaille de bronze, c'est beaucoup d'émotions. On a su rester nous-mêmes, rester dans notre jeu. On savait que les Serbes ne lâcheraient rien, on les connaît. Quand on est rentrées à l'hôtel, hier (vendredi), on était concentrées sur le fait de nous reposer. J'étais grave déçue après le match, on l'était toutes, mais on est restées ensemble. Ce n'était pas fini et c'était la mentalité tout le monde."

Iliana Rupert : "On savait qu'on allait réussir à se recentrer"

Iiana Rupert, intérieure des Bleues: "Après la défaite contre le Japon, on a discuté dans le vestiaire, mais le plus important c'était la récupération. On a joué relativement tard, on avait le match aujourd'hui (samedi) à 16 heures, donc l'idée c'était de vite rentrer au village, vite manger et vite aller se coucher. Mais on avait toutes confiance les unes dans les autres. On savait qu'on allait toutes réussir à se recentrer. On connaît la Serbie, on avait toutes la finale (de l'Euro 2021, 54-63) dans un coin de notre tête et je savais qu'on allait toutes sortir les crocs pour aller chercher cette médaille. On a réussi à faire tomber l'Espagne qui était un énorme rival pendant longtemps, là on fait tomber la Serbie, et l'idée c'était vraiment de prendre notre revanche, de montrer un autre visage pour aller chercher cette médaille. À aucun moment on a douté. On a souvent terminé sur une note négative et ça fait plaisir de terminer sur un match gagné cette fois.

Marine Fauthoux, meneuse des Bleues : " C'est ouf, c'est une médaille olympique. C'est énorme. On a joué à douze tout le tournoi, et ça a payé. Je ne pensais pas être là, je me suis fait couper. "