Impériale, l'équipe de France féminine U18 remporte l'Euro Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Le bel été des équipes de France de jeunes se poursuit. Après les succès des équipes de France féminine et masculine U20, ce sont leurs cadettes, les U18, qui leur ont emboîté le pas en remportant l'Euro Challengers d'Héraklon, en Grèce, à l'issue du dernier match contre l'Espagne (61-53). Les Bleuettes fnissent la compétition invaincue, avec cinq succès en autant de matchs.

Un grand bravo à nos U18F qui s’imposent face à l’Espagne pour leur dernier match de challenger !



Elles sont sacrées championnes de la compétition ! https://t.co/cTZGQYpD9U — FFBB (@ffbasketball) August 1, 2021

Comme lors des oppositions précédentes, les joueurs de Julien Egloff ont façonné leur succès en installant une défense oppressante, à laquelle les Espagnoles n'ont su répondre (21-14 après 10 minutes). Autoritaires, voire même tyranniques pour leurs adversaires, les Françaises ont eu le mérite de ne jamais relâcher leur étreinte. Dans le troisème quart-temps, elles n'ont encaissé que 4 points. En attaque, les lignes ibériques se sont fendues sous l'effet de la domination intérieure de Maia Hirsch, impeccable dans son rôle de point d'ancrage (16 points à 7/15 de réussite aux tirs et 8 rebonds), et l'efficacité d'Anaëlle Dutat (11 points à 5/7 aux tirs et 7 rebonds), omniprésente depuis le début du tournoi (9 points à 65% aux tirs, 6,6 rebonds et 1,6 passe décisive). Malgré quelques errements dans le dernier quart-temps (9-16), les tricolores ont su gérer les dernières minutes pour s'assurer la victoire.

Dans une équipe désertée par certaines cadres des génération 2003 (Clara Djoko ou Sara Roumy), parties rejoindre les U19, qui préparernt les championnats de monde, les certitudes collectives sont apparues évidentes. Désormais, c'est au tour de leurs aînées de les imiter.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques