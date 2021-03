Isabelle Fijalkowski et Jure Zdovc intègrent le Hall of Fame de la FIBA

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Pour cause de pandémie mondiale, la FIBA n'avait pas annoncé la liste des personnalités historiques du basketball qui intégreraient son Hall of Fame, le panthéon mondial de la balle orange en place depuis 2007.

Parmi les neuf anciens joueurs et joueuses sélectionné.es, on trouve Isabelle Fijalkowski. La championne d'Europe des nations en 2001 et des clubs en 1997 et 2002 se trouvera aux côtés de Jure Zdovc, l'ancien international yougoslave et slovène, champion d'Europe des clubs en 1993 avec Limoges.

Ces deux légendes sont désormais entraîneurs en France, en tant que cadre technique sportif (CTS) pour Isabelle Fijalkowski et coach des Metropolitans 92 pour Jure Zdovc. Voici la liste des neuf joueurs sélectionnés :

Isabelle Fijalkowski (France)

Mieczyslaw Lopatka (Pologne)

Steve Nash (Canada)

Agnes Nemeth (Hongrie)

Park Shin-ja (Corée)

Modestas Paulauskas (Lituanie)

Kenichi Sako (Japon)

Alexander Volkov (Ukraine)

Jure Zdovc (Slovénie)

Trois coaches s'ajoutent aux douze joueurs pour cette promotion 2020 :

Ruben Magnano (Argentine)

Svetislav Pesic (Serbie)

Tara VanDerveer (Etats-Unis)

La cuvée 2021 sera dévoilée dès ce jeudi 1er avril.