Isaïa Cordinier après le large succès contre le Portugal : "Une belle victoire collective"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Vincent Collet (sélectionneur de la France) : « On est contents de gagner ce match avec un tel score. On n’a pas bien commencé car on était un peu excités. Neuf ballons perdus dans le premier quart-temps, c’est trop pour un match international. On a lutté toute la première mi-temps, on les a laissés scorer dans le 1er quart-temps. Tous les efforts qu’on a fait dès le début ont fini par payer. La manière dont on finit le match est le résultat de notre effort défensif. Mes joueurs ont eu une superbe mentalité. On doit apprendre de ce début de match avec plus de patience offensivement. On doit éviter de faire autant d’erreurs.

« Le Portugal n’est pas venu en victime expiatoire »

En deuxième mi-temps, on a aussi trouvé des situations plus claires avec plus d’étirement de leur défense. On a eu des tirs ouverts. Le Portugal n’est pas venu en victime expiatoire donc il faut accepter que l’écart ne se fasse pas sur les cinq premières minutes. »

Mathias Lessort (pivot de la France) : « On a eu un peu de mal à commencer surtout dans le premier quart-temps. On s’est réveillé dans le 2e quart-temps. Au fil du match, on était de mieux en mieux et on a fini par faire un écart conséquent et retrouver notre niveau en fin de match. On a été bousculé à l’intérieur à l’entame, on a eu du mal à répondre à l’impact physique. On a réussi à jouer sur nos points forts pour signer une belle victoire collective. Mis à part les cinq premières minutes du match, on n'est pas mal défensivement. On a eu plus de mal en attaque. La fatigue a fini par peser sur la rencontre. »

« La même intensité défensive toute la rencontre et ça les a fait flancher »

Isaïa Cordinier (arrière de la France) : « C’est une belle victoire collective. Le groupe a été sérieux en défense et on a tous mis la bonne énergie pendant toute la rencontre. En première mi-temps, on perd trop de ballons offensivement mais on a réussi à corriger le tir. On a joué avec beaucoup d’énergie. On a surtout gardé la même intensité défensive toute la rencontre et ça les a fait flancher. On a eu des bonnes rotations et tout le monde à apporter. »

Miguel Queiroz (ailier-fort du Portugal) : « C'était un match dur contre les vice-champions olympiques. Après la première mi-temps, on a baissé le pied physiquement et on n’était pas prêts à jouer 40 minutes. Ils nous ont dominés aux rebonds et on a perdu beaucoup de ballons. La première mi-temps, on était frais donc on pouvait rivaliser au niveau de l’intensité. »

« On sait qu’on peut encore faire mieux »

Sergio Ramos (assistant coach du Portugal) : « La France est l’une des meilleures équipes du monde. L’une des clefs du match a été le versant physique. On a fait une bonne première mi-temps, on a contrôlé le rebond et on n’a pas trop laissé de paniers faciles.

En 2e mi-temps, on n’a pas fait les écrans qu’on devait faire et on a laissé la France jouer. Pour le 2e match, on doit faire mieux et ne pas perdre de balles trop stupidement. C’est dur car mais on se doit de réagir au match retour. On a beaucoup de jeunes joueurs qui doivent encore apprendre et c’était un bon test. On sait qu’on peut encore faire mieux. »

Recueilli à Dijon,