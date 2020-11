Isaïa Cordinier avant France - Grande-Bretagne : « Montrer que j'ai progressé et apporter plus »

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

« On attend une confirmation au niveau de l'équipe nationale. » Voilà en somme, ce qu'espère Vincent Collet d'Isaïa Cordinier. Convoqué pour son premier rassemblement en février dernier, l'arrière de Nanterre (2 sélections) a de nouveau été appelé pour cette fenêtre de Pau, qualificative au championnat d'Europe 2022. « Je veux être meilleur que lors de ma première campagne, a-t-il dit lors du point presse ce jeudi 26 novembre. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir trop en faire. Je ferai ce que le coach me demande. Le plus important reste de ramener les deux victoires à l’équipe de France (face à la Grande-Bretagne puis contre l'Allemagne). Je veux montrer que j'ai progressé et apporter plus. »

« Goûter à toutes les grandes compétitions »

Pour ses débuts avec les Bleus, l'ancien joueur des Sharks d'Antibes avait été titularisé lors de la défaite tricolore (83-69) en Allemagne (2 points à 1/4 aux tirs et 2 rebonds en 12 minutes). Avant d'apporter davantage (8 points à 4/5 et 3 rebonds en 20 minutes) au Vendéspace, lors du succès contre le Monténégro (85-66). « Le fait d'avoir fait ma première campagne en février m'a donné envie de goûter à toutes les grandes compétitions internationales : championnat d'Europe, championnat du Monde, Jeux olympiques. Mon père (Stéphane, ancien handballeur aux 72 sélections) a une médaille en chocolat aux JO (d'Atlanta en 1996), il m’a dit de le venger. J’espère avoir la chance de le faire. »

« M'améliorer sur ma lecture de jeu et mes choix pour passer un cap »

Ses problèmes de genoux définitivement derrière lui, l'Azuréen réalise un excellent début de saison avec Nanterre tant en Jeep ÉLITE qu'en EuroCup. « C'est devenu une deuxième maison, confirme celui qui a été approché par Baskonia et le Bayern Munich. On gagne des matchs et on est performant. Mais individuellement, je dois continuer à m'améliorer sur ma lecture de jeu et mes choix pour passer un cap. J’aimerais aussi être bon des deux côtés du terrain le plus souvent possible dans le match. »