Isaïa Cordinier confirme contre le Portugal : bientôt une première compétition internationale ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Souvenez-vous… C’était le 20 février 2020 à Vechta (Allemagne) où la France avait été douchée par la Mannschaft, battue 83 à 69, en ouverture des éliminatoires du prochain EuroBasket. Isaïa Cordinier débarquait alors à tâtons au sein de l’escouade tricolore. Deux ans plus tard, le soyeux arrière français de la Virtus Bologne a pris une nouvelle dimension au sein du Team France Basket.

« Je me sens de plus en plus à l’aise, affirme le poste 2 de 25 ans. J’ai progressé dans tous les aspects du jeu, ce qui me permet de pouvoir assumer un peu plus de responsabilités. Quand on monte de niveau, comme c’était le cas à mes débuts en Bleu, il faut savoir revenir à ses standards. Et pour moi, c’est défendre dur, apporter le maximum d’énergie et être au service de l’équipe. Une fois que vous avez prouvé de quoi vous êtes capables à vos coéquipiers et au staff, ils te donnent un peu plus de responsabilités et je les prends, aujourd’hui, avec plaisir. »

« C’est notre créateur de jeu n°1 »

Comme en novembre, lors du dernier rassemblement hivernal où il avait été clutch contre le Monténégro en fin de rencontre, l’ancien Nanterrien a rendu une copie sans bavure contre le Portugal, jeudi. « Il est important pour nous, valide Vincent Collet. C’est notre créateur de jeu n°1 par sa capacité de pénétration qui est très forte et en plus, il a distillé quelques belles passes décisives à ses partenaires. »

Malgré une défection à 3-points, il finit à 12 points, 6/6 près du cercle, 7 passes et 3 rebonds pour 17 d’évaluation. Particulièrement clutch en première mi-temps où il a maintenu les Bleus à flot, avant d’éteindre Diogo Brito au retour des vestiaires.

Treizième homme à Tokyo

« J’aurais pu mieux faire en début de match, souffle l’intéressé. Je n’ai pas assez contesté ses déplacements. Depuis que j’ai commencé dans le monde professionnel, j’ai envie d’être un très bon défenseur à haut niveau. J’ai toujours eu l’habitude d’avoir des responsabilités des deux côtés du terrain, j’essaye de faire ce dont l’équipe a besoin pour gagner. »

C’est peut-être à ce prix que l’arrière de la Virtus Bologne gagnera sa place pour le prochain championnat d’Europe. Treizième homme de la campagne olympique et dernier joueur écarté à Tokyo, l'Antibois pourrait disputer sa première compétition internationale cet été. « L'EuroBasket 2022, on travaille pour, avait-il confié lors de notre visite à Bologne. L'équipe de France, c'est un objectif. »

À Dijon,

Comme en novembre, Isaïa Cordinier a été à son avantage contre le Portugal. Une nouvelle confirmation, avant une première compétition internationale ?

