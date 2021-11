Ismaël Kamagate et Hugo Benitez promus dans le groupe France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Jacques Cormarèche Lilian Bordron

Rassemblés depuis ce lundi matin à Pau, les Bleus sont passés en monde Coupe du Monde à l'approche de la première fenêtre de qualification, avec un match contre le Monténégro (jeudi, 20 h 30) puis un déplacement en Hongrie (lundi, 18 h 30).

Dans un communiqué, la FFBB a confirmé les arrivées de Manuel Lacroix (préparateur physique) et de Joseph Gomis (entraîneur adjoint en charge du travail individuel). Suite à la blessure de Léo Westermann et à un éventuel forfait d'Andrew Albicy, Hugo Benitez (1,87m, né en 2001) et Ismaël Kamagate (2,11 m, né en 2001) intègrent le groupe France, alors qu'ils étaient jusque-là partenaires d'entraînement.

"Malgré nos échanges positifs avec les deux clubs français engagés en EuroLeague (l’ASVEL et Monaco), l’entité organisatrice n’a pas accepté leur demande de modifier la date initiale de leur rencontre (26/11), indique Boris Diaw, le general manager, dans le communiqué de la FFBB. Au regard de la situation des deux formations, la FFBB ne pouvait pas demander plus d’efforts et tient à remercier le club de l’ASVEL d’avoir libéré Paul Lacombe ainsi que certains membres de son staff. Vincent Collet n’a pas souhaité appeler d’autres joueurs pour pallier aux absences. Dans le même temps, après l’arrêt de Frank Kuhn (préparateur physique) et de Serge Petuya (médecin, désormais avec l’Équipe de France féminine), l’équipe intègre Manuel Lacroix (préparateur physique), Geoffrey Wandji (médecin) et Joseph Gomis, (entraîneur adjoint en charge du développement)."