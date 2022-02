Jean-Aimé Toupane : "Il faut du temps pour que la mayonnaise prenne"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France féminine a assuré l'essentiel jeudi soir contre le Mali en s'imposant 77 à 66 en ouverture du tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022. La rencontre a été marquée par l'adresse insolente des Bleues à 3-points (14/27) mais aussi par le nombre de ballons perdus (29).

Interrogé sur les difficultés rencontrées par l'équipe de France sur ce match, l'entraîneur Jean-Aimé Toupane explique que quand "on arrive quelque part il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. L'expérience n'est pas là mais elles ont le mérite de n'avoir rien lâché face aux Maliennes. C'est une chose positive à mettre en avant. J'espère qu'on pourra bâtir sur cet état d'esprit parce que c'est cet état d'esprit qui fait la différence dans les grandes équipes".

Mamignan Touré s'est illustrée sur ce match en inscrivant 14 points (5/5) à 100% de réussite aux tirs. "On a été très adroites sur nos tirs à 3-points mais le problème c'est qu'on ne peut pas vivre et mourrir pour le tir à 3-points, estime l'arrière du BLMA. Il faudrait qu'on trouve plus d'alternance. Le jour où on ne sera pas à 52% à 3-points, il faudra trouver des ressources ailleurs. Personnellement je ne me prends pas la tête, je prends ce qui est ouvert et je me concentre sur la défense". Prochain match ce vendredi contre le Nigéria à 18 heures.