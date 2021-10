Jean-Aimé Toupane : "J'ai toujours observé le basket féminin"

Ce mercredi, la Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé que Jean-Aimé Toupane était nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Ce choix a surpris car le technicien fédéral n'a jamais coaché une équipe de haut-niveau féminin. Interrogé à ce sujet jeudi matin à l'occasion d'une visio-conférence, l'ancien joueur se veut rassurant :

"J’ai toujours observé le basket féminin, affirme-t-il. Et en matière de haute performance je pense que les leviers sont les mêmes. Il faudra forcément une adaptation. Le basket féminin veut s’inspirer du basket masculin. Les Américaines qui sont la première nation au Monde ont cette tendance et ce sera notre volonté de se rapprocher de ce basket. Nous avons des joueuses avec un profil athlétique et physique et j’ai l’intention de m’appuyer sur ces points forts. Entraîneur on aspire à amener des groupes, garçons ou filles, au plus haut niveau."