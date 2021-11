Jean-Aimé Toupane : "On a avancé d'un pas"

Trois jours après sa lourde défaite en Ukraine, l'équipe de France féminine s'est largement imposée face à la Lituanie (83-56) ce dimanche à Villeneuve d'Ascq pour son deuxième match de qualification à l'EuroBasket 2023. Le nouveau sélectionneur Jean-Aimé Toupane a apprécié la défense des Bleues.

"Si nous avons une volonté, c'est d'attaquer la balle, a-t-il rappelé à L'Equipe. Comme les filles ont déjà pu le dire, cela mettra du temps. Mais aujourd'hui, quand on regarde les meilleures nations, elles ont cette identité forte. À nous de créer la nôtre. Contre la Lituanie, les joueuses ont fait le travail. Ce qui me plaît dans ce groupe, c'est l'écoute, l'envie de travailler. On a changé des habitudes en 72 heures. On a vu qu'on avait avancé d'un pas. Nous étions là dans les intentions, le message est passé. C'est la première partie du projet : cette bonne assise défensive pour pouvoir se projeter."