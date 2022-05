Joel Embiid veut d'abord se soigner avant de penser à l'équipe de France

Après l'élimination des Philadelphie Sixers en playoffs NBA, ce jeudi en demi-finales de la conférence Est face au Miami Heat (défaite 4 victoires à 2), Joel Embiid (2,13 m, 28 ans) a répondu à la presse. Le journaliste Amaury Perdriau de L'Equipe a abordé son avenir potentiel en équipe de France. Récemment, il a été confirmé que le pivot camerounais avait entamé un processus de naturalisation, potentiellement pour jouer en Bleus. En Français - "comme ça, ils (les journalistes américains) ne comprendront rien" -, il a évoqué ce sujet :

"J'ai beaucoup d'amis et de familles en France. Donc, pour cette démarche je n'ai pas vraiment de réponses mais comme je l'ai dit, là, c'est sûr que j'aurais une chirurgie sur mon doigt. Cet été, je veux être en bonne santé et on verra ce qui arrivera après."