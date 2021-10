Joffrey Lauvergne : "L'équipe de France, c’est fini"

Opéré de l'épaule à Lyon cette semaine, Joffrey Lauvergne a pu faire un saut chez lui, à Clermont-Ferrand. A l'occasion d'un match de rugby entre l'ASM et Pau, le pivot a répondu à quelques questions du journal La Montagne. Il a notamment expliqué le pourquoi de son opération :

"Je me suis subluxé l’épaule. Le risque c’était que ça recommence et je n’avais pas envie, entre chaque rééducation, de perdre un mois et demi. Là, il y en a pour trois mois et après on n’en parle plus."