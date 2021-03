Joffrey Lauvergne reste évasif sur son éventuel retour en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : EuroLeague

A l'occasion du match de l'ASVEL chez le Zalgiris Kaunas mardi soir en EuroLeague, le journal L'Equipe a dépêché un envoyé spécial, Yann Ohnona. Celui-ci a rencontré le pivot français Joffrey Lauvergne (2,10 m, 29 ans), qui réalise une belle saison au sein du club lituanien. Une saison qui pourrait l'amener à retrouver l'équipe de France, lui le champion d'Europe 2013 qui présente des qualités complémentaires à celles de Rudy Gobert au poste 5. Mais sans s'expliquer sur l'origine ses frustrations, l'Auvergnat s'était montré distant vis à vis de l'équipe nationale en fin d'année 2018. Depuis, il n'a pas clarifié sa position. Pas plus dans l'entrevue accordée à L'Equipe que celle de Basket le Mag', plus tôt dans la saison.

"Avec des si, des pourquoi, des comment, on peut tout faire, tout dire... Pour l'instant, il n'y a rien. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'en discuter, mais ce n'est pas d'actualité. On verra en temps voulu", a-t-il répondu au reporter de L'Equipe concernant sa position vis à des Bleus. Ainsi, le champion de France 2012, qui a participé à trois Euros (2013, 2015 et 2017), une Coupe du Monde (2014) et des Jeux olympiques (2016) ne divulgue pas sa réponse en cas de convocation. "Si je suis appelé ? Eh bien qu'on m'appelle, déjà !"

Reste à savoir s'il s'entrediendra avec le sélectionneur Vincent Collet, qui a prévu de joindre les candidats à l'équipe de France pour les Jeux olympiques par visioconférence, les déplacements à l'étranger étant actuellement complexes.