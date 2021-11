Joseph Gomis amène un nouveau "domaine de compétences à la Team France"

Lundi, la Fédération française de basketball (FFBB) officialisait la composition du staff de l'équipe de France masculine pour le nouveau cycle qui démarre ce vendredi avec les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Deux nouveaux venus intègrent Team France Basket. Le préparateur physique Manuel Lacroix remplace Frank Kuhn. Joseph Gomis arrive lui sur un nouveau poste en Bleus : celui "d'entraîneur adjoint en charge du développement individuel". Manager général du Team France Basket, Boris Diaw explique pourquoi ce rôle a été créé :

"L'idée est toujours la même dans ce Team France, c'est de continuer à progresser, essayer d'être de plus en plus performant. Ce recrutement est venu d'un sentiment d'avoir le besoin d'ajouter quelque chose. La venue de Joseph Gomis c'est ça. Le besoin qu'on avait pressenti, c'est notamment sur le développement individuel au niveau des joueurs. Les fenêtres sont parfois courtes, mais il y a aussi en été un questionnement au niveau des joueurs. Ce qu'on entend parfois c'est que les joueurs ont besoin de progresser aussi individuellement durant l'été. On sait que tous les joueurs ne sont pas utilisés autant les uns que les autres et le perfectionnement individuel est devenu vraiment un aspect très important pour les joueurs dans leur plan de carrière global. Pour nous, pour l'équipe de France, c'est à la fois aider à faire progresser les joueurs individuellement et à la fois aussi sur des choses spécifiques que Vincent (Collet) va pouvoir demander sur tel ou tel joueur, pouvoir travailler techniquement sur des choses précises. Le staff technique qui est souvent concentré sur les matches et la façon dont on les aborde, n'a parfois pas le temps de pouvoir donner du temps pour les joueurs sur des choses individuelles. Aujourd'hui, Joseph Gomis, sur ce qu'il a fait sur les dernières années, sur ce qu'on sait qu'il fait avec beaucoup de joueurs, est très, très bon dans ce domaine là. C'est vraiment un domaine de compétences qu'on essaye d'ajouter à la Team France."