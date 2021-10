Karim Souchu est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France 3x3

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Responsable des équipes de France 3x3 depuis 2012, Richard Billant était aidé par Karim Souchu depuis plusieurs années. Les Jeux olympiques 2021 et la Coupe d'Europe 2021 organisée à Paris passés, le Normand passe la main et c'est l'ancien joueur professionnel qui devient le sélectionneur et entraîneur officiel de l'équipe de France de 3x3. Avec Yann Julien comme nouveau n°2, Karim Souchu tiendra ce rôle pour la première fois au cours du stage de novembre, durant la fenêtre internationale, afin de commencer à préparer à la Coupe du Monde 2022 - qui aura lieu à Anvers en Belgique en juin - et la Coupe d'Europe 2022 - qui aura lieu à Graz en Autriche en septembre.

Nom Prénom Date de naissance Club BROCHANT Noémie 25/10/1999 Toulouse (LF2) CHERY Kendra 16/07/2001 Basket Landes (LFB) DJEKOUNDADE Myriam 02/01/1998 Saint-Amand (LFB) GUAPO Laëtitia 25/10/1995 Bourges (LFB) LAUVERGNE Joanne 29/03/1996 Charnay (LFB) LIMOUZIN Hortense 01/07/1998 Landerneau (LFB) MACQUET Sixtine 05/12/2000 Landerneau (LFB) MAJEKODUNMI Victoria 30/12/1996 Champagne Basket (LF2) MOSENGO MASA Catherine 19/04/1996 Landerneau (LFB) MUZET Johanna 08/07/1997 Charnay (LFB) PAGET Marie-Eve 25/11/1994 Basket Landes (LFB) PARDON Marie 05/01/2001 Tarbes (LFB) PEYTOUR Emma 11/08/2000 S.I Graffenstaden (LF2) STERVINOU Maud 10/06/1997 COB Calais (LF2)

Le Directeur Technique National Alain Contensoux a tenu à rendre hommage à Richard Billant :

« Pour tous, Paris 2024 est un formidable objectif. A ce titre les Équipes de France 3x3 vont connaître de nouveaux challenges. Richard Billant s’est attaché à mener depuis sa prise de fonctions un travail remarquable, conduisant les Équipes de France au plus haut-niveau international, de la médaille d’or européenne, au podium mondial, en passant par la qualification à la première olympiade de l’histoire. Je souhaite une nouvelle fois le remercier et le féliciter pour cette dynamique qu’il a su insuffler tout au long de ces dernières années. »