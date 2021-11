Kévin Séraphin envisage de sortir de sa retraite : "Je n’ai pas envie de terminer ma carrière comme ça"

ÉQUIPE DE FRANCE

Au micro de Léo Belnou, auteur du podcast Crossover pour le média Ouest-France, Kévin Séraphin (2,08 m, 32 ans) a confié vouloir sortir de sa retraite sportive. L'ancien international français n'a plus joué depuis 2019 et il avait officialisé son départ à la retraite en octobre 2020, à cause de blessures aux genoux. Mais ceux-ci vont "beaucoup mieux" a-t-il expliqué. Il s'entraîne ainsi afin de se "remettre en forme". Revenu en Europe en 2017, Kévin Séraphin avait vécu une expérience frustrante au FC Barcelone, entre ses problèmes aux genoux et sa mésentente avec l'entraîneur Svetislav Pesic. Une expérience qu'il veut mettre derrière lui avec un retour sur les parquets.

"Je n’ai pas envie de terminer ma carrière comme ça, sur une mauvaise note. Aujourd’hui, je suis honnête avec moi-même. Quand je suis nul, je le sais. Mais là, je suis convaincu que je peux encore jouer à n’importe quel niveau et être productif."

Reste à savoir quand et où Kévin Séraphin reprendra du service. A suivre.